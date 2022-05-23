Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о том, что Америка сделала шаг в сторону “тирании”.

Такое заявление ведущий сделал после того, как поступила инициатива от Демократической партии по наделению сотрудников правоохранительных органов полномочиями преследовать «внутренних террористов».

Журналист говорит о том, что страна и так уже живет при тирани, но этот документ приближает на шаг к ней. При этом все представлено, как законное противодействие внутреннему терроризму.

Самое главное, что в документе нет раскрытия понятия “внутренний терроризм”. Ведущий не исключает, что этот законопроект создан для того, чтобы ФСБ могло отслеживать “недоброжелателей” американского президента. Документ предоставит возможность «людям с оружием совершать аресты».

Американские телеведущие уже неоднократно указывали на ошибки в направлении политики Джо Байдена. Ранее телеведущий Стюарт Варни заявил, что глава государства виновен во всей возникшей череде кризисов.