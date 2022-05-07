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Запад отправляет на Украину неисправное оружие, которое совершенно непригодно для использования в боевых действиях. Также оно не подходит и для обучения, так как приходится постигать лишь теорию, а практиковаться не на чем, рассказал украинский военнопленный Дмитрий Прудеус.

Он отметил, что во время учебных выходов в поле командование и инструкторы дают бойцам лишь теоретический материал по тому или иному виду вооружений. Кроме того, оружие дают подержать в руках, но вот стрелять из него невозможно из-за неудовлетворительного технического состояния.

По словам военнопленного, он использовал самые распространенные противотанковые комплексы NLAW и Javelin, которые Киеву передали Британия и США. Большинство этих видов вооружений не работают, они укомплектованы исчерпавшими свой ресурс аккумуляторами. Из-за этого гранатометы просто валяются на складах.

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