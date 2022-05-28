Портал «Русская весна» опубликовал видео с украинским военнопленным, которое передали участники спецоперации ВС РФ. На кадрах сложивший оружие боевик ВСУ со слезами на глазах рассказывает о доброте российских военных.

Он заявил, что с ним обращаются хорошо, что в его распоряжении имеется все необходимое.

«У русских солдат хороший командир, они хорошие ребята. Нас обеспечили всем, у нас есть еда и вода, условия содержания удовлетворительные, к пленным не применяется насилие», – сообщил боец.

Он также заявил, что украинские боевики совершенно по-другому относятся к российским военнопленным, демонстрируя показную жестокость.

Уточняется, что боевик в составе своего подразделения сдался в плен в ходе боев за Красный Лиман, осознав бессмысленность сопротивления.