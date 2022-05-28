читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» опубликовал видео с украинским военнопленным, которое передали участники спецоперации ВС РФ. На кадрах сложивший оружие боевик ВСУ со слезами на глазах рассказывает о доброте российских военных.

Он заявил, что с ним обращаются хорошо, что в его распоряжении имеется все необходимое.

«У русских солдат хороший командир, они хорошие ребята. Нас обеспечили всем, у нас есть еда и вода, условия содержания удовлетворительные, к пленным не применяется насилие», – сообщил боец.

Он также заявил, что украинские боевики совершенно по-другому относятся к российским военнопленным, демонстрируя показную жестокость.

Уточняется, что боевик в составе своего подразделения сдался в плен в ходе боев за Красный Лиман, осознав бессмысленность сопротивления.

Вам может понравиться

Рожин объяснил, почему ВСУ видят российскую армию там, где ее нет

На Украине активно распространяют информацию о том, что российские военные стянули свои резервы в район Лисичанска. Но на самом деле ситуация выглядит иначе. Об этом рассказал военный аналитик Борис Рожин.

Плата за капремонт может вырасти в России

За капитальный ремонт в многоквартирных домах жители в перспективе могут платить больше примерно на 5%. Это произойдёт, если систему проведения капремонта пересмотрят. Об этом пишет газета “Известия”. Как уточняет издание,

Сотни протестующих в Кишиневе направились в СИЗО, где содержится Додон

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии организовала акцию протеста из-за притеснений со стороны властей. Митингующие отправились к изолятору генерального управления полиции Кишинева, в котором содержится бывший президент Игорь Додон. Он был задержан
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |