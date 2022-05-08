Оказавшийся в плену начштаба 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрий Кормянков рассказал об использовании боевиками на «Азовстали» интернета Starlink. Он пояснил, что один из спутниковых комплектов, переданных Украине Илоном Маском, был переправлен в Мариуполь на вертолете еще в первые дни сражений за город.

«Вот тогда у нас… это была одна из передач, когда нам что-то досталось из всего этого», цитирует полковника РИА Новости.

Кормянков рассказал, что вертолеты летали в Мариуполь, когда военнослужащие уже не могли свободно перемещаться по городу, так как он практически полностью оказался под контролем российских войск.

Спутниковый комплект использовался для раздачи интернета Starlink бойцам морской пехоты, националистам из «Азова» (экстремистская организация, запрещенная в России), а также пограничникам, которые прятались на территории завода «Азовсталь».