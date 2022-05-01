Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сдавшийся в плен украинский морской пехотинец рассказал о весьма необычной иерархии в Вооруженных силах страны. Он отметил, что в армии «правят бал» националистические силы батальона «Азов» (запрещен в России).

Морпех Эльдар Шамситдинов пояснил, что подполковник его подразделения вполне мог подчиняться лейтенанту из националистического батальона и выполнять все его приказы. При этом командование «Азова» относится к военнослужащим как к «расходному материалу». Их бросают в бой на самые сложные участки фронта, стремясь забросать ВС РФ «пушечным мясом».

Также командиры нацбатов без особых угрызений совести оставляют на поле боя своих «побратимов». С особой тщательностью они наблюдают за тем, чтобы никто из подразделений ВСУ не сдавался в плен. По словам морпеха, многие его сослуживцы хотели сложить оружие, но боялись националистов, которые за подобное вполне могут расстрелять на месте без суда и следствия.

Вам может понравиться

Бойцы ДНР взяли в плен похожего на бомжа офицера ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ДНР взяли в плен украинского офицера, который длительное время скитался по полям, оставив боевые позиции вместе со своим подразделением. Портал «Русская весна» уточняет, что речь идет о

Compact: Один из регионов Германии ждет коллапс из-за остановки сертификации “Северного потока-2”

Остановка сертификации «Северного потока-2» больно ударит по федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания в Германии. Власти региона уже сейчас готовятся к самому неблагоприятному развитию событий, сообщает немецкое издание Compact. Авторы

Лавров рассказал о важности спецоперации для всего мира

Спецоперация России на Украине вносит большой вклад в освобождение всего мира от гнета Запада. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров. Руководитель ведомства отметил, что Запад пытается подавить всех, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 мая – переменная облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 1 мая – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 мая – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 мая – пасмурно, до 8 °C | Королев: погода, 1 мая – пасмурно, до 17 °C | Подольск: погода, 1 мая – небольшая облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 1 мая – небольшой дождь, до 11 °C |