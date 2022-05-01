Сдавшийся в плен украинский морской пехотинец рассказал о весьма необычной иерархии в Вооруженных силах страны. Он отметил, что в армии «правят бал» националистические силы батальона «Азов» (запрещен в России).

Морпех Эльдар Шамситдинов пояснил, что подполковник его подразделения вполне мог подчиняться лейтенанту из националистического батальона и выполнять все его приказы. При этом командование «Азова» относится к военнослужащим как к «расходному материалу». Их бросают в бой на самые сложные участки фронта, стремясь забросать ВС РФ «пушечным мясом».

Также командиры нацбатов без особых угрызений совести оставляют на поле боя своих «побратимов». С особой тщательностью они наблюдают за тем, чтобы никто из подразделений ВСУ не сдавался в плен. По словам морпеха, многие его сослуживцы хотели сложить оружие, но боялись националистов, которые за подобное вполне могут расстрелять на месте без суда и следствия.