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Киев обещал деблокаду Мариуполя, неоднократно заявлял, что специальные отряды уже направлены в город, однако все это оказалось враньем, заявил командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ Владимир Баранюк.

В интервью изданию RT пленный украинский полковник рассказал, что командование армии и политики заявляли во всеуслышание, что деблокада Мариуполя невозможна. Но при этом они требовали от военнослужащих держаться и говорили им совсем другие вещи.

«Ну нам несколько говорили по-другому. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — указал он.

Именно из-за этого вранья морские пехотинцы решились на прорыв и попытались выйти навстречу обещанным отрядам. Однако их никто не отправлял, а попытка прорваться с треском провалилась. Все это привело к деморализации бойцов и падению боевого духа.

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