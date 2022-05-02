Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сложившие оружие бойцы украинской армии высказали свое удивление корректным отношением к ним российских военных. Они рассказали, что с ними обращались и разговаривали по-людски, а кто нуждался в медицинской помощи, получили ее без промедления, передает РИА Новости.

Один из бойцов назвал причиной своего удивления украинскую пропаганду, которая по телевизору вещает о пребывании в российском плену совершенно иное.

Напомним, что многие военнослужащие ВСУ рассказывают о хорошем к ним отношении со стороны ВС РФ. Они понимают, что никто не собирается предлагать им номера в пятизвездочном отеле, но отмечают корректное поведение российских бойцов и создание нормальных условий для жизни в плену.

Вам может понравиться

RusVesna: Российские РСЗО “Ураган” массированными ударами сметают оборону ВСУ

Ударно-разведывательный контур «БПЛА – РСЗО», задействованный российскими ВС на Изюмском направлении, продемонстрировал высокую эффективность боевой работы. Портал «Русская весна» показал на видео, как реактивные системы залпового огня, наводимые на цели

RusVesna: ВС РФ стремительно наступают на лиман, громя ВС Украины и захватывая трофейную технику

Войска РФ, ДНР и ЛНР продолжают продвижение к населенному пункту Лиман, снося на своем пути пытающиеся оказывать сопротивление подразделения украинских нацистов. Кроме того, союзные силы попутно освобождают от ВСУ населенные

В Financial Times обеспокоились нехваткой крылатых ракет “Калибр” в распоряжении России

Британское издание Financial Times сообщило о нехватке в распоряжении ВС РФ высокоточных крылатых ракет «Калибр». Журналисты пишут, что имевшиеся на вооружении боезаряды практически полностью были израсходованы в ходе спецоперации на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 мая – небольшая облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 2 мая – облачно с прояснениями, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 мая – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 мая – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 10 °C | Подольск: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 2 мая – небольшой дождь, до 8 °C |