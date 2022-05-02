Сложившие оружие бойцы украинской армии высказали свое удивление корректным отношением к ним российских военных. Они рассказали, что с ними обращались и разговаривали по-людски, а кто нуждался в медицинской помощи, получили ее без промедления, передает РИА Новости.

Один из бойцов назвал причиной своего удивления украинскую пропаганду, которая по телевизору вещает о пребывании в российском плену совершенно иное.

Напомним, что многие военнослужащие ВСУ рассказывают о хорошем к ним отношении со стороны ВС РФ. Они понимают, что никто не собирается предлагать им номера в пятизвездочном отеле, но отмечают корректное поведение российских бойцов и создание нормальных условий для жизни в плену.