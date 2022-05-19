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Лейтенант медицинской службы ВСУ Денис Гайдук, который оказался в плену после пребывания на металлургическом комбинате «Азовсталь», заявил, что все получилось совсем не так, как он ожидал.

«Никаких замечаний, никто не оскорбляет, не переходит на личности», – заявил он.

Это не единственный такой отзыв. Другие боевики ВСУ так же откликаются о пребывании в плену. Так, военнопленный по имени Станислав рассказал, что сдавшимся бойцам предоставили все, что необходимо – кровати, постельное белье, одеяла, подушки, матрасы и прочее, передает “Русская весна”.

«У меня есть здесь раненые ребята, ждем сейчас медика, обещали, что как раз подойдет, скоро будут перевязки», – сообщил он, входя в выделенное для украинских военнослужащих помещение.

Ранее и другие военнослужащие ВСУ, вышедшие с «Азовстали», рассказывали о хорошем к ним отношении. Которое сильно отличается от того, что творят украинские ВС с российскими военнопленными.

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