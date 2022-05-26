За капитальный ремонт в многоквартирных домах жители в перспективе могут платить больше примерно на 5%. Это произойдёт, если систему проведения капремонта пересмотрят. Об этом пишет газета “Известия”.

Как уточняет издание, на заседании экспертного совета Госдумы по ЖКХ уже одобрили законопроект, который обязывает перед капитальным ремонтом проводить техническое обследование многоквартирного дома. По замыслу авторов инициативы, это позволит в первую очередь ремонтировать на деньги жильцов наиболее проблемные участки. В настоящее время часть средств собственников жилья, по мнению внёсших законопроект парламентариев, тратится неэффективно на ненужные для того или иного дома работы.

Между тем по мнению ряда специалистов от ЖКХ новая система может привести к повышению тарифов за капремонт. Техническое обследование само по себе требует средств – вероятно, эти расходы будут закладываться в плату для жильцов.

Пока законопроект в нижнюю палату парламента не внесён. Но ожидается, что это произойдёт в ближайшее время.