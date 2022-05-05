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Хакерские атаки на серверы Единой государственной информсистемы учета алкоголя (ЕГАИС) привели к сбою в работе пивоваренных заводов. Об этом пишет газета “Коммерсант” со ссылкой на собственные источники.

В результате DDoS-атак было, в частности, приостановлено производство в Московской пивоваренной компании. Она выпускает продукцию под брендами Bavaria, “Хамовники” и другими. Кроме того, у завода возникли сложности с отгрузкой. По данным “Коммерсанта” с подобными проблемами могли столкнуться и другие компании, производящие пенный напиток. Но их названия в материале не уточняются.

Издание отмечает, что хакерские атаки начались ещё 2 мая и продлились несколько дней. Из-за них пропала возможность вносить необходимые документы в ЕГАИС, что и приостановило деятельность предприятий.

По мнению специалистов, на которых ссылается издание, запуск заводов в обычном режиме потребует времени и вмешательства Росалкогольрегулирования. Ответственность за DDoS-атаки взяли на себя украинские хакеры.

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