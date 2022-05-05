Предложение боевиков националистического батальона «Азов» (запрещен в России) обменять мирных жителей на еду и медикаменты доказывает, что они банальные террористы, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил, что именно террористические организации выдвигали подобные требования в Сирии и других горячих точках планеты, передает РИА Новости.

Это предложение показывает, что азовцы не защищают мирных граждан, а держат их в качестве заложников.

«Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода — они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах», – заявил Песков.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин владеет всей актуальной информацией по ситуации на «Азовстали». Данные об упомянутом предложении глава государства также получил.