читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в его обязанности не входит комментировать пророчества. Это также не является прерогативой руководства страны.

Так он ответил журналистам, которые поинтересовались, был ли прав экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский, когда заявлял, что Владимиру Зеленскому суждено стать последним президентом Украины.

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Кроме этого, мы не обладаем такими компетенциями – комментировать пророчества», – ответил на это пресс-секретарь Кремля.

При этом он добавил, что всегда можно подождать, чтобы увидеть, сбудется пророчество или нет.

Напомним, что ранее Жириновский предсказал конфликт на Украине. Сам политик умер после длительной болезни 6 мая текущего года.

Вам может понравиться

DPA: В НАТО существует неофициальная договоренность не поставлять Киеву некоторые виды вооружений

НАТО делает все возможное, чтобы максимально снизить риски прямого столкновения с Россией. Поэтому между странами Альянса существует неофициальная договоренность не отправлять на Украину определенные виды вооружений. Немецкое информационное агентство DPA

Союзные войска России и НМ ДНР взяли под контроль село Покровское в окрестностях Артёмовска

Союзные войска вошли в село Покровское, которое расположено в 7 километрах от Артемовска. Подробности сообщают эксперты портала “Военное обозрение“. Войска России и НМ ДНР расширили на семь километров основание Попаснянского

Путин предложил на 10 процентов повысить пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня

По предложению президента РФ Владимира Путина, неработающие российские пенсионеры уже с 1 июня будут получать увеличенную на 10 процентов пенсию. Средний же размер страховых пенсионных выплат составит 19 360 рублей.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |