Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в его обязанности не входит комментировать пророчества. Это также не является прерогативой руководства страны.

Так он ответил журналистам, которые поинтересовались, был ли прав экс-глава ЛДПР Владимир Жириновский, когда заявлял, что Владимиру Зеленскому суждено стать последним президентом Украины.

«Комментирование пророчеств не входит в мои обязанности и не является нашей прерогативой. Кроме этого, мы не обладаем такими компетенциями – комментировать пророчества», – ответил на это пресс-секретарь Кремля.

При этом он добавил, что всегда можно подождать, чтобы увидеть, сбудется пророчество или нет.

Напомним, что ранее Жириновский предсказал конфликт на Украине. Сам политик умер после длительной болезни 6 мая текущего года.