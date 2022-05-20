Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

С военно-морской базы ВМС США в Норфолке в Атлантический океан отправились первые корабли с оружием для Украины, сообщает портал Avia.Pro. По словам авторов, это вооружение поставляется по ленд-лизу и окажется в стране уже в июне.

Речь идет о тяжелом вооружении и технике, которые можно доставить в Европу исключительно по морю. Самолеты не способны нести такой груз, поэтому и был задействован американский корабль Lewis and Clark. Сейчас он уже вышел в открытый океан и движется к европейскому континенту.

Ранее сообщалось, что первые партии вооружения в соответствии с недавно подписанным президентом США Байденом законом о ленд-лизе отправятся в Киев только в июле. Однако не исключено, что Вашингтон переиграл даты и решил поставить тяжелую технику и оружие на месяц раньше.

Вам может понравиться

В Перу объявили “санитарную тревогу” из-за оспы обезьян

Повышенную готовность, или режим санитарной тревоги, объявили власти южноамериканского государства Перу. Причиной стало желание обезопасить жителей от обезьяньей оспы, случаи заражения которой в последнее время фиксируются в некоторых странах. В

Эксперт Литовкин: Оружие НАТО идет на Украину не только через Львов

ВС РФ наносят удары по транспортной инфраструктуре Львова, уничтожая составы с оружием и боеприпасами, прибывающие с Запада. Однако вооружение и техника поступают на Украину не только через этот город, считает

«Капитал»: Болгария находится в плену у российской нефти

Попытка Болгарии вырваться из плена российской нефти из-за планируемого Европой эмбарго приведет к затяжному продовольственному кризису и стремительному росту цен на горюче-смазочные материалы, пишет местное издание «Капитал». Болгарские журналисты пояснили,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |