С военно-морской базы ВМС США в Норфолке в Атлантический океан отправились первые корабли с оружием для Украины, сообщает портал Avia.Pro. По словам авторов, это вооружение поставляется по ленд-лизу и окажется в стране уже в июне.

Речь идет о тяжелом вооружении и технике, которые можно доставить в Европу исключительно по морю. Самолеты не способны нести такой груз, поэтому и был задействован американский корабль Lewis and Clark. Сейчас он уже вышел в открытый океан и движется к европейскому континенту.

Ранее сообщалось, что первые партии вооружения в соответствии с недавно подписанным президентом США Байденом законом о ленд-лизе отправятся в Киев только в июле. Однако не исключено, что Вашингтон переиграл даты и решил поставить тяжелую технику и оружие на месяц раньше.