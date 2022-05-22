читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В одном из недавних своих выступлений президент Украины Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет около семисот военнослужащих. Военный эксперт Александр Перенджиев уверен, что эта информация не соответствует действительности, передает издание “Взгляд”.

Аналитик отметил, что Зеленский выдает желаемое за действительное, пытаясь самому себе доказать, что ВСУ еще на что-то способны. Он напомнил, что потери украинской армии говорят о том, что она «скоро закончится вообще». После этого останутся исключительно территориальная оборона и резервисты, которые не имеют никакого опыта ведения боевых действий.

Зеленский, делая подобные заявления, просто пытается добавить себе еще несколько заслуг по строительству «боеспособных войск». Впрочем, мешать ему не стоит, уверен Перенджиев. Рано или поздно украинский лидер и сам осознает, как сильно ошибается.

Вам может понравиться

После скандалов с украинскими беженцами британцы выгоняют их на улицу

Многочисленные бытовые проблемы все чаще становятся причиной выселения украинских беженцев из домов жителей Великобритании, пишет издание Daily Mail. При этом жители Украины фактически остаются на улице. Британцы принимали беженцев в

Раскрыт преступный заговор правящих кругов Великобритании

Эксперты издания The Grayzone рассказали о том, что им в распоряжение попали материалы, которые свидетельствуют о существовании преступного сговора властей Британии и Центрального Разведывательного Управления. По словам журналистов, сговор касался

Российские десантники огнем БМД уничтожили укрепрайон украинских боевиков в лесополосе

Минобороны РФ рассказало об успешной операции российских десантников, которые обнаружили и уничтожили укрепрайон украинских боевиков. Военнослужащие ВСУ оборудовали позиции в лесополосе, где их и нашла разведка. Российские военные предложили нацистам
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |