В одном из недавних своих выступлений президент Украины Зеленский заявил, что численность ВСУ составляет около семисот военнослужащих. Военный эксперт Александр Перенджиев уверен, что эта информация не соответствует действительности, передает издание “Взгляд”.

Аналитик отметил, что Зеленский выдает желаемое за действительное, пытаясь самому себе доказать, что ВСУ еще на что-то способны. Он напомнил, что потери украинской армии говорят о том, что она «скоро закончится вообще». После этого останутся исключительно территориальная оборона и резервисты, которые не имеют никакого опыта ведения боевых действий.

Зеленский, делая подобные заявления, просто пытается добавить себе еще несколько заслуг по строительству «боеспособных войск». Впрочем, мешать ему не стоит, уверен Перенджиев. Рано или поздно украинский лидер и сам осознает, как сильно ошибается.