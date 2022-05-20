В Пентагоне сообщили о том, что все остатки химического оружия на экспериментальном заводе в Ричмонде полностью уничтожены.

В сообщении оборонного ведомства сказано: «Последняя ракета M55, содержащая ядовитый агент X или нервно-паралитический агент VX, была уничтожена на экспериментальном заводе по уничтожению химических агентов Blue Grass в Ричмонде, штат Кентукки, 19 апреля 2022 года».

По данным, представленным Пентагоном, всего за период с июля 2021 по май 2022 года Америка ликвидировала более 18 000 ракет М55.

США уже достигли ключевого этапа на пути к полному химическому разоружению. Об этом сообщил заместитель помощника обороны США по сокращению угроз и контролю над вооружениями Кингстон Райф.

Посольство России обращалось к Вашингтону в мае с призывом уничтожить все химическое оружие, которое имеется в стране. Москва заявила, что сама ликвидировала свой арсенал уже в 2017 году. Этот факт подтвердила Организация по запрещению химического оружия.