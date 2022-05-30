читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Министр иностранных дел Китая Ван И сегодня, 30 мая, встретился с высшими должностными лицами десяти тихоокеанских островных государств. Эта встреча очень обеспокоила страны Запада. Подробности передает издание France-Presse.

Рабочую поездку главы МИД КНР по Тихоокеанскому региону в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали «путешествием мира, дружбы и сотрудничества». Ван И останется в столице Фиджи еще неделю. За этот период он должен провести несколько встреч с главами МИД КНР и тихоокеанских государств. Также в планах посещение Вануаты, Тонги, Папуа-Новой Гвинеи.

Саммит пройдет в режиме видеоконференции. Предположительно, что в ходе совещания Китай предложит «радикальное расширение своего участия в безопасности, экономике и политике южной части Тихого океана».

Эксперты назвали это секретной сделкой. Китай планирует начать обучение местных специалистов оказанию помощи в обеспечении кибербезопасности, расширению политических связей, получению доступа к природным ресурсам на суши и в территориальных водах Тихого океана.

Сделка очень выгодна для стран-союзников, так как Китай предлагает хорошую финансовую помощь, а также заключение соглашения о свободной торговле между Китаем и островными государствами.

В этой встрече заподозрили угрозу и для США. Это связано с тем, что предложение Пекина поступило как раз в тот момент, когда США и Китай борются за влияние в стратегически важном Тихоокеанском регионе.

Вам может понравиться

Бойцы “Спарты” уничтожили опорные пункты ВСУ в Марьинке под Донецком

Созданный легендарным Арсеном Павловым с позывным «Моторола» штурмовой батальон «Спарта» разгромил очередной опорный пункт боевиков ВСУ. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале «Военкоры Русской весны». Укрепрайоны ВСУ в Марьинке не выдержали

Вилкул: Мощный ракетный удар ВС РФ уничтожил военный завод в Кривом Роге

Вечером 28 мая российские ВС нанесли ракетные удары по промышленной зоне населенного пункта Кривой Рог, что в Днепропетровской области. Целью атаки было одно из предприятий военно-промышленного комплекса, которое полностью уничтожено.

Над Черным море зафиксированы полеты ударно-разведывательных БПЛА Bayraktar TB2 ВС Турции

Над западной частью Черного моря замечен беспилотный аппарат Bayraktar TB2, принадлежащий Турции, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на мониторинговые порталы. Уточняется, что БПЛА скорее всего вел разведку, наблюдая за находящимися
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |