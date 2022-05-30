Министр иностранных дел Китая Ван И сегодня, 30 мая, встретился с высшими должностными лицами десяти тихоокеанских островных государств. Эта встреча очень обеспокоила страны Запада. Подробности передает издание France-Presse.

Рабочую поездку главы МИД КНР по Тихоокеанскому региону в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали «путешествием мира, дружбы и сотрудничества». Ван И останется в столице Фиджи еще неделю. За этот период он должен провести несколько встреч с главами МИД КНР и тихоокеанских государств. Также в планах посещение Вануаты, Тонги, Папуа-Новой Гвинеи.

Саммит пройдет в режиме видеоконференции. Предположительно, что в ходе совещания Китай предложит «радикальное расширение своего участия в безопасности, экономике и политике южной части Тихого океана».

Эксперты назвали это секретной сделкой. Китай планирует начать обучение местных специалистов оказанию помощи в обеспечении кибербезопасности, расширению политических связей, получению доступа к природным ресурсам на суши и в территориальных водах Тихого океана.

Сделка очень выгодна для стран-союзников, так как Китай предлагает хорошую финансовую помощь, а также заключение соглашения о свободной торговле между Китаем и островными государствами.

В этой встрече заподозрили угрозу и для США. Это связано с тем, что предложение Пекина поступило как раз в тот момент, когда США и Китай борются за влияние в стратегически важном Тихоокеанском регионе.