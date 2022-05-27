Подразделения ВСУ предприняли попытку контрнаступления под Авдеевкой, но были отброшены назад, понеся тяжелые потери, рассказал военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo. Он назвал подобные операции со стороны ВСУ беспощадными для личного состава и совершенно бессмысленными.

Он уточнил, что контратака у населенного пункта Веселое была организована двумя ротами механизированной бригады, имевшими в своем распоряжении десять танков и три боевых машины пехоты. Однако 152-миллиметровые артиллерийские установки ВС РФ все расставили по своим местам.

Российские войска своевременно получили информацию о начале контрнаступления. В результате короткого боя несколько танков и одна БМП были подбиты. Кроме того, Киев потерял всю живую силу, задействованную в операции.