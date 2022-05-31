Прогнозы – дело неблагодарное, поэтому пытаться предсказать сейчас точные сроки освобождения территории Луганской народной республики сейчас не стоит, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он объяснил, что любой прогноз сейчас вряд ли станет корректным, так как противник ожесточается, от бессилия ведет себя все более агрессивно, бессистемно обстреливает и уже освобожденные союзными силами населенные пункты, и находящиеся под его же контролем объекты.

По словам Пасечника, работа по освобождению территорий продолжается, 95 процентов уже находится под контролем союзных сил. ВСУ это отлично понимают, чувствуют скорое поражение и от этого начинают действовать все наглее.

Глава ЛНР отметил, что хотя продвижение хорошо наблюдается, но освобождение каждого из населенных пунктов республики стоило значительных усилий.