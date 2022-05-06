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В распоряжении украинской армии все еще слишком мало оружия западного образца, заявил американский политолог Майкл Репасс, который ранее командовал силами специальных операций ВС США в Европе.

Он отметил, что лично побывал на Украине и посмотрел на украинскую армию в действии. Благодаря этому он сумел понять, что именно нужно Киеву.

Первое – это увеличение объемов поставок западного оружия. Сейчас США и страны НАТО отправляют на Украину технику, вооружение и боеприпасы, но их все еще слишком мало для эффективных боевых действий.

Второе – это необходимость создать из украинских военных несколько крупных подразделений по 40 тысяч военнослужащих в каждом. Заниматься этим, по мнению политолога, должны американские эксперты.

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