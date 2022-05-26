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Подорвавшийся на мине российский танк застыл на месте с поврежденной гусеницей и привлек внимание боевиков ВСУ. Они целым отрядом явились окружить боевую машину и устроить онлайн-трансляцию, рассказал портал NVL.

Один из боевиков гордо расхаживал вокруг с камерой и рассказывал об обстрелах, который танк вел по ним целый день, о повреждениях боевой машины.

Трансляцию прервала интенсивная стрельба, после которой оператор тут же исчез. Позже выяснилось, что российские танкисты, выбравшиеся из боевой машины, устроили засаду на боевиков, а танк сделали приманкой. Они знали, что националисты не упустят момента раздуть из подрыва Т-72Б3 на мине очередную «героическую перемогу», и не ошиблись. Причем боевики даже не ожидали внезапного нападения и не были к нему готовы.

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