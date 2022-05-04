Жители города Изюм, что в Харьковской области, вновь чувствуют себя в безопасности. На всех въездах в населенный пункт расставлены блокпосты, а бойцы Росгвардии занимаются разминированием и уничтожением неразорвавшихся в недавних боях снарядов, рассказал военкор издания «Известия» Даниил Левин.

Он пояснил, что большинство снарядов прилетели с украинской стороны, так как ВСУ беспрерывно обстреливали город. Причем бьют они в основном по жилым кварталам, не особо заботясь о безопасности мирного населения.

Сейчас город постепенно возвращается к мирной жизни и готовится к празднованию Дня Победы. Военный корреспондент рассказал, что впервые за долгие годы в Изюме вновь появятся красные знамена, а также будут проведены праздничные мероприятия. Все запреты, бесконечно вводимые ранее контролировавшими город украинскими радикальными националистами, остались позади.