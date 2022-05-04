Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители города Изюм, что в Харьковской области, вновь чувствуют себя в безопасности. На всех въездах в населенный пункт расставлены блокпосты, а бойцы Росгвардии занимаются разминированием и уничтожением неразорвавшихся в недавних боях снарядов, рассказал военкор издания «Известия» Даниил Левин.

Он пояснил, что большинство снарядов прилетели с украинской стороны, так как ВСУ беспрерывно обстреливали город. Причем бьют они в основном по жилым кварталам, не особо заботясь о безопасности мирного населения.

Сейчас город постепенно возвращается к мирной жизни и готовится к празднованию Дня Победы. Военный корреспондент рассказал, что впервые за долгие годы в Изюме вновь появятся красные знамена, а также будут проведены праздничные мероприятия. Все запреты, бесконечно вводимые ранее контролировавшими город украинскими радикальными националистами, остались позади.

Вам может понравиться

ВС США оставили БМП Bradley без системы активной защиты Iron Fist из-за отсутствия финансирования

В США в прошлом году была разработана и успешно прошла испытания весьма эффективная система активной защиты Iron Fist для БМП Bradley, однако Пентагон не выделил деньги на ее покупку, сообщило

Кириенко прибыл с визитом на Донбасс

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко приехал в Мариуполь и обошел окрестности “Азовстали”. Также вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он побывал на заводе Ильича и в морском порту. В

Политолог Ренкас: Польша не торопится передавать Украине свои истребители МиГ-29

Польша на словах готова передать Украине собственные истребители МиГ-29, однако она максимально затянет этот процесс. Все потому, что Варшаве совсем не хочется вступать в прямое противостояние с Россией, уверен политолог
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 мая – небольшая облачность, до 14 °C | город Мытищи: погода, 6 мая – облачно с прояснениями, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 мая – переменная облачность, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 6 мая – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 6 мая – небольшая облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 6 мая – небольшой дождь, до 7 °C |