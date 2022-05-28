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Боевики ВСУ бегут из Красного Лимана, который практически полностью оказался под контролем российских военнослужащих. Они предпринимают попытки затаиться в лесах, однако ВС РФ уже разгадали эту тактику и устраивают засады на пути националистов.

Из районов боевых действий боевики намереваются прорваться к Щуровой горе, для чего необходимо перейти Северский Донец. Это позволило бы им оказаться на возвышенности и тем самым рассчитывать на оказание сопротивления союзным силам. Однако к югу от Ямполя вновь начинается подконтрольная ДНР территория, откуда по боевикам уже нанесли удар артиллеристы и боевая авиация.

Сейчас украинские подразделения, зажатые фактически с двух сторон, скрываются в населенных пунктах Дубрава и Озерные. Они не оставляют надежды дойти до моста через Северский Донец, но союзные силы не оставляют им на это ни единого шанса.

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