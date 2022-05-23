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Вспышка оспы обезьян в Европе может иметь искусственное, а не естественное происхождение. Рост заболеваемости либо быстро затормозят, либо человечество ждёт новая эпидемия. Об этом рассказал биолог Виталий Зверев, научный руководитель Института вакцин и сывороток имени И.Мечникова.

Эксперт в интервью ТАСС уточнил, что изначально возбудителя обезьяньей оспы обнаружили у земляных белок, затем он перебрался в популяцию африканских обезьян и уже потом стал передаваться человеку. При этом в случае с недавней вспышкой эксперт допустил два варианта её происхождения: либо вирус вывели в лаборатории, а затем он оказался в человеческой популяции; либо кто-то привёз из Африки заражённую обезьяну, с этим животным контактировала группа людей, которая затем разнесла вирус по разным странам.

За последнее время подтверждено около сотни случаев заражения оспой обезьян в нетипичных для этого заболевания странах. Сама болезнь, говорят эксперты, протекает в лёгкой форме. Как правило, через несколько недель заразившиеся выздоравливают. От человека к человека возбудитель обезьяньей оспы передаётся воздушно-капельным путём при длительном контакте. Например, при разговоре, который длится несколько часов.

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