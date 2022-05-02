Ответственность пользователей электросамокатов и скутеров в России могут ужесточить. Сенаторы рекомендовали Министерству внутренних дел РФ рассмотреть возможность ввести для владельцев такого вида транспорта обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

По мнению членов Совета Фередации, электросамокатчиков можно назвать полноправными участниками дорожного движения. Причём представляющих серьёзную опасность как для себя, так и для окружающих. Об этом свидетельствует статистика аварийности – в 2021 году было зафиксировано почти на 70% больше ДТП с участием граждан, которые управляли электросамокатами или подобными мобильными устройствами, чем в 2020 году. Всего известно о более 670 ДТП, в которых погибло 20 человек.

Предполагается, что введение для пользователей электросамокатов ОСАГО, сможет повлиять на аварийную ситуацию в части её снижения.

Кроме того, сенаторы рекомендовали МВД разработать специальные программы обучения детей, в которых бы затрагивались темы по безопасному управлению электросамокатами и правила, как вести себя на проезжей части, если есть вероятность, что по ней также передвигается человек на этом виде техники.