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Во вторник ожидается выход всех боевиков националистического полка «Азов» (запрещен в России) с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр уже сообщила, что 264 раненых военнослужащих ВСУ покинули город на эвакуационных автобусах и находятся в подконтрольных ДНР населенных пунктах.

О сдаче боевиков рассказал и президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это «тяжелое решение», но оно было принято, так как бойцы ВСУ нужны стране живыми.

Точная численность боевиков, скрывающихся в катакомбах комбината, пока неизвестна, но некоторые СМИ пишут, что во вторник могут сдаться около 2000 военнослужащих. Процесс стартовал 16 марта утром, когда группа из 10 «азовцев» вышла на поверхность с белым флагом и вступила в переговоры с ВС РФ.

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