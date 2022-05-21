В Сети появилась видеозапись уничтожения боевиков ВСУ, которые отказались добровольно сложить оружие. Националисты обустроили своеобразный опорный пункт в лесополосе, но это их не спасло, сообщает Минобороны РФ.

Подразделение боевиков ВСУ было обнаружено российской разведывательно-штурмовой группой, которая сразу же предложила противнику сдаться. Однако националисты попытались организовать отчаянное сопротивление, которое не привело к успеху.

«В ходе боя боевики, отказавшиеся добровольно сложить оружие, были уничтожены огнем БМД», – рассказали в военном ведомстве РФ.

Напомним, что в настоящий момент продолжается спецоперация на Украине, направленная на прекращение геноцида жителей Донбасса. Основные боевые действия сейчас проходят на востоке страны, где украинские боевики пытаются удерживать населенные пункты Северодонецк и Лисичанск в ЛНР и Краматорск со Славянском на территории ДНР.