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В Сети появилась видеозапись работы бойцов ЧВК Вагнера в Попасной на территории ЛНР. На кадрах видно, как четверо представителей частной военной компании берут в плен восьмерых военнослужащих ВСУ.

Телеграм-канал «Рыбарь» рассказал, что видео снято с беспилотного аппарата. Штурмовики столкнулись с украинскими военными, но не обратили никакого внимания на их численное превосходство, а всех захватили в плен.

Напомним, что в Попасной самые напряженные бои шли за железнодорожное депо, в котором ВСУ устроили настоящую крепость. Однако российские военные все же сумели одолеть противника и взять объект под свой полный контроль вместе с оружием, которое находилось на его территории.

Войска РФ уверенно продвигаются вперед на Донбассе в рамках спецоперации. Сейчас основные боевые действия сосредоточены вокруг населенных пунктов Лиман и Северодонецк, установление контроля над которыми позволит получить превосходство над противником.

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