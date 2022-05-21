В Сети появилась видеозапись, на которой зафиксирован выход с территории металлургического комбината «Азовсталь» командира бригады морпехов ВСУ Сергея «Волыны».

Майор назвал свою должность и заявил, что в плен он сдался добровольно. Кроме того, высокопоставленный боевик ответил на несколько вопросов военного корреспондента Андрея Руденко, передает «МК».

По словам «Волыны», на металлургическом комбинате он отказался в результате боев за Мариуполь, которые для украинской стороны сложились неудачно. После этого было принято решение прекратить сопротивление и сдаться в плен.

Напомним, что с «Азовстали» уже вышли все боевики, включая представителей националистического полка «Азов» (запрещен в России). Главарь этого подразделения Денис Прокопенко был тут же вывезен из Мариуполя на бронированном автомобиле.