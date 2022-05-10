До 40% поверхности континентов страдает от потери плодородия, а к 2050 деградация должна затронуть 90% природных экосистем планеты, заявлено в отчете о глобальном состоянии земель Программы ООН по окружающей среде (UNEP). Об этом сообщает сайт Globallandscapesforum. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В новом отчете «Глобальная перспектива развития земель» (GLO2) Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде отмечено, что в среднем до 40% поверхности земной суши страдает от потери плодородия, основной причиной которого стали проблемы текущих методов ведения сельского хозяйства и животноводства. К 2050 году, если не изменить траекторию глобального развития, дополнительно подвергнутся деградации территории суши общей величиной почти с Южную Америку.

Вырубка лесов для освобождения сельскохозяйственных угодий и использование химических удобрений и пестицидов лежат в основе тревожной ситуации, особенно в самых засушливых регионах. Анализируя изменения, наблюдаемые в период с 2000 по 2015 год, в отчете делается вывод, что в 2050 году эта деградация должна затронуть 90% природных экосистем мира. Если нынешние тенденции сохранятся, «риск широкомасштабных, резких или необратимых изменений окружающей среды возрастет», прогнозируют авторы.

ООН призывает к действиям по восстановлению деградированных земель и почв. Для этого рекомендуется сотрудничать с коренными народами, которые лучше знают свои земли, чтобы бороться с нарастающими проблемами по двум направлениям: за сдерживание глобальных изменений климата и за сохранение биоразнообразия.

В этой связи готовится разработка новой конвенции, целью которой станет отнесение около 30% поверхности Земли к охраняемым территориям. Это позволит зарезервировать землю для выращивания товарных или продовольственных культур, для посадки растений, поглощающих CO2, а также для сохранения биоразнообразия.

Отчет UNEP о глобальном состоянии земель был выпущен в преддверии 15-й сессии Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН), которая пройдет в Абиджане (крупнейшем мегаполисе Кот-д’Ивуар), с 9 по 20 мая.

Отчет GLO2 готовился в течение пяти лет, с участием 21 партнерской организации и на основе более тысячи научных источников. GLO2 исследует планетарные последствия трех сценариев на предстоящие десятилетия до 2050 года: обычный ход событий, восстановление 5 миллиардов гектаров (35% площади мировой суши) и восстановление плюс сохранение природных территорий, которые выполняют особо важные экосистемные функции.

При «обычном» сценарии деградация земель затронет большие участки планеты; продуктивность сельского хозяйства снизится во многих районах, особенно в Африке к югу от Сахары; и дополнительно будет выброшено 69 гигатонн углерода.

По сценарию «восстановления» урожайность в большинстве развивающихся стран увеличится на 5-10%, что ограничит рост цен на продовольствие, а запасы углерода увеличатся на 17 гигатонн; однако биоразнообразие по-прежнему будет продолжать сокращаться.

В сценарии «восстановления + резервации» будет предотвращена треть базовой потери биоразнообразия, и будет связано 83 гигатонны углерода по сравнению с базовым сценарием.

«Сохранение, восстановление и устойчивое использование наших земельных ресурсов является глобальным императивом, требующим действий в условиях кризиса. Ведение глобального бизнеса по использованию земель как обычно – нежизнеспособный путь к нашему дальнейшему выживанию и процветанию», – отмечают авторы доклада.

По оценкам, для выполнения текущего совокупного обязательства стран восстановить миллиард гектаров почвы к 2030 году потребуется в общей сложности 1,6 триллиона долларов США. Для сравнения, 700 миллиардов долларов США в настоящее время ежегодно инвестируются во вредные ископаемые виды топлива и сельскохозяйственные субсидии.

Ибрагим Тиау, заместитель исполнительного директора UNEP, подчеркнул важность преобразования способов производства продуктов питания: «Нам необходимо срочно переосмыслить наши глобальные продовольственные системы, которые несут ответственность за 80% обезлесения, 70% использования пресной воды и являются единственной серьезной причиной утраты наземного биоразнообразия».

В отчете представлены сотни примеров успешных методов восстановления земель по всему миру, таких как регенеративное сельское хозяйство и восстановление дикой природы, а также интегрированные региональные инициативы, такие как «Великая зеленая стена» – проект Африканского союза, направленный на борьбу с опустыниванием земель к югу от Сахары.

Управляющий директор КБО ООН Луиза Бейкер отметила: «Нашим управлением и нецелевым использованием земельных ресурсов мы уже нанесли большой вред. Теперь мы на распутье; если мы идем по неправильному пути, будущее очень мрачно. Но есть альтернативный путь – на мой взгляд, единственно правильный. Мы можем исправить то, что мы повредили и разрушили, и остановить потерю земельных ресурсов».