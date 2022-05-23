Польские власти обещали разнообразные программы помощи для беженцев с Украины, но в настоящий момент ее оказывают в основном простые граждане. И они совсем не против вернуться к нормальной жизни, в которой не нужно нянчиться с миллионами приезжих.

Польское издание Onet.pl поясняет, что на протяжении почти трех месяцев проблемами украинских беженцев занимался фонд «Открытый диалог». Однако сейчас деньги в нем на исходе, государство никаких программ не предлагает, что может привести к серьезным проблемам. Вплоть до голода и появления украинских беженцев на улице.

Поляки радушно приняли вынужденных переселенцев в своих домах и заботились о них. Однако они вряд ли предполагали, что придется делать это на протяжении нескольких месяцев подряд. Поэтому они в открытую заявляют представителям фонда, что хотят вернуться к жизни, которая была у них до приезда беженцев с Украины.