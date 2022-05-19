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Океанолог Университета Сент-Эндрюса Джейсон Брук выяснил, что дельфины узнают своих «знакомых» не только по акустическим сигналам, как считалось ранее, но и по вкусу мочи.

Индивидуальные особенности этого вкуса позволяют морским животным узнавать о недавнем присутствии своих знакомых даже в то случае, если те не сообщали о нем передачей акустических сигналов.

Ученый рассказал, что во время взаимодействия друг с другом дельфины части касаются гениталий друг друга мордой, что позволяет запомнить вкус мочи. Он пояснил, что дельфины ориентируются именно на вкус, а не на запах, так как у них отсутствуют обонятельные луковицы, а нерв, который отвечает за восприятие запаха, развит недостаточно.

Чтобы доказать это, ученые провели исследование, в ходе которого 8 дельфинам вместо еды давали образцы мочи сородичей, которые были им знакомы и незнакомы. Одновременно с этим динамики, расположенные под водой, воспроизводили соответствующий свист. Когда «мелодия» отвечала образцу мочи знакомого морского животного, то дельфины проводили у динамика значительно больше времени.

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