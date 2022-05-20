Бывший американский президент Джордж Буш-младший допустил оплошность во время выступления по вопросу ситуации на территории Украины. Его оговорка вызвала массу возмущений со стороны знаменитых американских личностей.

Инцидент произошел в институте Буша. Политик в ходе своего выступления хотел раскритиковать российскую спецоперацию, но в речи перепутал страны. Он назвал не Украину, а Иран.

Джордж Буш-младший заявил: «Результатом стало отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать полностью неоправданное и жестокое вторжение в Ирак… я имею в виду Украину».

Такая оплошность вызвала массу критики. Некоторые американские знаменитости отметили, что это была именно оговорка по Фрейду.

Комик и телеведущий Джон Фьюлсганг заявил: «Джордж Буш не сделал оговорки по Фрейду. Он сделал исповедь по Фрейду».

Бывший американский сенатор от штата Огайо Нина Тернер назвала бывшего американского президента военным преступником.