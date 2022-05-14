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Офицеры элитного подразделения спецназа Израиля проводят на Украине тренировки с военнослужащими ВСУ, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на телеканал Kan News.

В репортаже журналистов канала сообщается, что на Украину отправлено семь израильских офицеров. Также показан процесс обучения украинских подразделений специального назначения.

Информация об участии израильских военнослужащих в боевых действиях на Украине витает в медиапространстве довольно давно, однако официальный Тель-Авив никогда ее не подтверждал. Репортаж одного из местных телеканалов показывает, что это были не слухи. Сообщается, что офицеры элитного подразделения не только проводят тренировки с украинцами, но еще и участвуют в вооруженном противостоянии.

Кроме того, ранее Израиль заявил о готовности передать Киеву системы противовоздушной обороны «Barak-8» и ракетные комплексы «Spike NLOS».

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