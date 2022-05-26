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20 мая боевики ВСУ покинули подземелья металлургического комбината «Азовсталь» и сдались в плен. Однако как выяснилось, с территории завода вышли не все военнослужащие. Офицер спецназа в отставке Анатолий Матвейчук рассказал, почему некоторые представители националистического батальона «Азов» (запрещен в России) остались в катакомбах.

По его мнению, они просто боятся сдаваться в плен, так как чувствуют свою вину за военные преступления и ждут плохого к себе отношения со стороны ополченцев ДНР и российских военнослужащих.

Матвейчук, слова которого приводит издание «МК», также сообщил, что на «Азовстали» может находиться еще несколько военнослужащих, с которыми столкнуться представители Народной милиции в ходе зачистки подземных коммуникаций завода.

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