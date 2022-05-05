Боевики националистического батальона «Азов» (запрещен в России) предпринимают попытки покинуть территорию металлургического комбината «Азовсталь». Но бойцы Народной милиции и ВС РФ мгновенно их разоблачают.

Офицер НМ ДНР с позывным «Ситх» рассказал в интервью изданию «Московский комсомолец», что азовцы надевают спецовки служащих и рабочих завода, после чего пытаются пройти фильтрацию. Однако сделать это не так просто из-за специфических татуировок на теле, которые имеются на теле у всех без исключения боевиков, а также изменений, связанных с длительным ношением оружия и его использованием.

К таким изменениям относятся синяки на плече у стрелков, а также уплотнения на пальцах, напоминающие мозоли.

Кроме того, в распоряжении Народной милиции имеются данные, которые собирались в течение последних восьми лет. Во время фильтрационных мероприятий все выходящие с комбината люди фотографируются, после чего фото сравниваются с базой. Поэтому никакие ухищрения не позволяют боевикам покинуть завод.