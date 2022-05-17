Жителей Белгорода не ввергают в панику обстрелы со стороны ВСУ, однако сказать, что они к ним привыкли, тоже нельзя, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин. По словам боевого офицера, люди прекрасно понимают, что живут в приграничном регионе, который может подвергаться атакам противника.

Алехин рассказал, что многие жители уже по звукам определяют, когда срабатывают российские средства ПВО или на перехват военной цели вылетают истребители. Переоценивать обстановку в области ни в коем случае нельзя, чтобы не сеять панику, но и недооценивать ее тоже не стоит, отметил эксперт.

Также офицер сообщил, что в регионе постоянно работает контрразведка, которая отлавливает диверсантов, пересекающих границу РФ, маскируясь под беженцев. Они проникают в область с целью разведки, но в подавляющем большинстве задерживаются соответствующими органами.