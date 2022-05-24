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Портал Avia.Pro показал видеозапись одновременного удара по позициям ВСУ сразу трех реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Сообщается, что нанесен он был в ходе артподготовки перед штурмом Лимана несколько дней назад.

На кадрах можно увидеть сразу пять РСЗО «Торнадо-Г», однако огонь ведут только три из них. Можно предположить, что ВС РФ не стали тратить лишние боеприпасы, так как отлично знали местоположение позиций противника и били точно по ним.

В ходе удара три установки выпустили 10 реактивных снарядов калибра 122 миллиметра, благодаря чему удалось накрыть большую площадь и лишить боевиков ВСУ даже малейших шансов на сопротивление. Позже РСЗО выпустили еще около 20 снарядов. Если обратить внимание на угол возвышения пусковых установок, то можно предположить, что артподготовка осуществлялась с немалого расстояния.

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