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Украинский блокпост в поселке Старый Салтов расстрелял колонну беженцев, состоявшую из 34 автомобилей, рассказал очевидец инцидента. Он пояснил, что мирные жители Волчанска хотели попасть в Харьков, но попали под огонь тяжелой артиллерии ВСУ.

Часть машин уже покинули территорию, подконтрольную ВС РФ и добрались до Старого Салтова. Именно тут начался массированный обстрел.

«Стрельба: сначала очереди, а потом, как с танка или чего-то такого мощного. Взрывы такие мощные. И калаши, очереди», – цитирует РИА Новости слова очевидца.

Он также отметил, что в результате обстрела как минимум три человека погибло. Еще тринадцать, включая пятерых детей, получили ранения разной степени тяжести. И это только те, кто не успел добраться до территории, подконтрольной Киеву. О судьбе остальных беженцев ничего не известно.

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