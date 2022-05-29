Турция продолжает будоражить весь Североатлантический альянс своими решениями. В настоящий момент внутри НАТО разгорается уже три конфликта и каждый из них так или иначе связан именно с действиями Анкары, пишет немецкое издание Die Welt.

Автор публикации Каролина Друнтен напоминает, что Турция оказалась единственной страной НАТО, наложившей вето на вступление Финляндии и Швеции в ряды блока. Анкара воспользовалась ситуацией и выдвинула целый список требований, многие из которых Запад выполнить не в состоянии. Это злит Вашингтон, однако он вряд ли рискнет снова пойти на конфликт с Турцией. Поэтому вопрос расширения Альянса может быть отложен до лучших времен.

Еще два конфликта возникли из-за разрыва Турцией отношений с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом и намерением начать на севере Сирии свою военную операцию. Оба решения Анкары противоречат интересам НАТО, поэтому могут спровоцировать эскалацию между ней и союзниками по Альянсу.