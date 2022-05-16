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Западные «ястребы» под руководством США и Великобритании стремятся максимально ослабить Россию, а Германия и Франция все еще надеются наладить с ней конструктивный диалог. Если Финляндия вступит в Североатлантический альянс, то шансы первых стремительно возрастут, считает эксперт Матиас Аленкастру.

В своей публикации в издании Folha он пояснил, что подача Хельсинки заявки на вхождение в состав НАТО станет решающим фактором для Запада в определении его окончательной позиции по России.

По словам Аленкастру, в настоящий момент имеются все предпосылки и возможности урегулировать конфликт дипломатическим путем. Однако подача Финляндией заявки станет катастрофой для государств, все еще надеющихся на быстрое разрешение сложившейся ситуации. Фактически, она будет означать победу США и Великобритании, которые ведут воинствующую политику и ни в коем случае не дадут кризису завершиться в ближайшие годы.

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