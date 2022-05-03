Запад может сколько угодно вводить санкции, но Россия всегда сможет найти покупателя на газ, уверен эксперт британского таблоида Financial Times Мартин Вулф.

Он пояснил, что западные санкции в настоящий момент не включают поставки российского газа, что делает их практически бесполезными. В энергетической сфере Россия остается неуязвимой. Даже если Европа полностью откажется от голубого топлива из РФ, что вызывает серьезные сомнения, Москва сможет продавать его в Китай. Весь мир подключить к газовому эмбарго просто невозможно.

Также Вулф заявил, что многолетняя практика показывает бесполезность санкционных ограничений как инструмента для изменения политики государства. Они могут возыметь эффект, однако не в том случае, когда власть пользуется мощной поддержкой граждан страны, что и наблюдается в России.