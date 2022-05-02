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Британцы вынуждены отказывать себе в привычных продуктах и экономить на отоплении жилья. К этому привела высокая инфляция, которая сокращает доходы также быстро, как и 70 лет назад. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, после введения антироссийских санкций уровень жизни в Соединённом Королевстве существенно снизился. В основном, у британцев пожилого возраста или у тех, кто живёт на низкие доходы. Многим за последние месяцы пришлось пересмотреть свои потребительские привычки.

NYT приводит истории нескольких пожилых жителей Великобритании из разных городов. По словам одних, для оплаты отопления им приходится отказываться от ряда продуктов питания. Другие говорят, что средств настолько мало, что экономить не получается, и они на время отключают в домах свет и отопление, даже несмотря на проблемы со здоровьем, которые от холода только усиливаются.

Издание отмечает, что больше всего британцев беспокоят счета за газ. Так, апрельская плата, говорят пожилые жители Туманного Альбиона, оказалась в три раза выше мартовской.

Помимо этого, на протяжении последних месяцев в Британии растут цены на продукты, что также ударяет по семейным бюджетам пенсионеров.

По словам специалистов, рост цен на газ связан с политикой Великобритании, которая постепенно отходит о российских энергоносителей, а высокая стоимость продуктов обусловлена в том числе антироссийскими санкциями, которые ударили и по Европе, разрушив привычные логистические цепочки.

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