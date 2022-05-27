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США, Европа и Украина близки к расколу, так как у каждой из сторон наблюдаются собственные цели и привести их к общему знаменателю они не в состоянии, пишет издание ТАСС со ссылкой на американскую The New York Times.

Отмечается, что США намерены «ослабить Россию» и исключить ее из мировой экономики, однако эта позиция совершенно не поддерживается Европой. Германия, Италия и Франция опасаются последствий подобных действий для собственной экономики, хотя на словах и высказывают поддержку США. Венгрия же ни в какую не хочет поддерживать нефтяное эмбарго против РФ, что разрушает планы Соединенных Штатов.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, где бывший глава Госдепа США 99-летний Генри Киссинджер высказал мнение о необходимости Киева пойти на уступки для прекращения боевых действий, раскол стал очевидным. Президент Украины Зеленский неоднократно заявлял, что единственным условием для мирного соглашения является возвращение границ к состоянию на 23 февраля текущего года, потом включил в свои цели еще и Крым с Донбассом. Хотя западные политики считают недостижимым и первое, так как у Киева не хватит сил реализовать свои амбиции.

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