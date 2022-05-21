Многие американские граждане уже сейчас начинают волноваться за свое благосостояние, поэтому президенту Джо Байдену и другим представителям власти придется объяснять им, зачем нужно оказывать военную помощь Украине, сообщило издание The New York Times.

Кроме того, придется оправдываться перед американцами и за обострение отношений с РФ, которое совершенно не соответствует интересам Америки. На днях Сенат все же утвердил очередной пакет военной помощи, однако совсем скоро действия Байдена могут лишиться поддержки от одной из партий парламента.

Директор национальной разведки США Эврил Хэйнс заявляет, что цель Вашингтона – это лишь недопущение эскалации конфликта на Украине, а также создание помех «реваншистской политике» России. Ввязываться в прямое противостояние, по ее словам, Соединенные Штаты не собираются, но с каждым пакетом военной помощи Киеву становится все очевиднее, что в настоящий момент эти планы кардинально изменились.