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Конфликт между президентом Украины Зеленским и Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным продолжается и приводит ко все более опасным для Киева последствиям, рассказал портал «Царьград».

Авторы поясняют, что Зеленский под давлением Запада начал бросать на фронт всех украинцев подряд, не особо обращая внимания на возраст и состояние здоровья. Не исключено, что совсем скоро дело дойдет до отправки в зону боевых действий подростков, что будет целиком в духе нацистской Германии.

Залужного такой сценарий развития событий совершенно не устраивает, что и привело к конфликту. Мало того, простые украинцы и представители ВС начали устраивать настоящие бунты.

Против высшего руководства страны уже ополчились бойцы территориальной обороны, которые надеялись отсидеться на блокпостах, но внезапно оказались на фронте совсем в других регионах. Высказывают недовольство и военные, которые сетуют на отсутствие оружия, техники, боеприпасов и топлива, а также адекватного командования. Бунтовать начинают и гражданские. Они требуют вернуть своих родственников с фронта и прекратить кровопролитие.

Чем закончится бардак в руководстве ВСУ, предсказать сложно. Но тот факт, что армия все же больше поддерживает Залужного, чем выполняющего все команды Запада Зеленского, можно предположить, что президенту Украины совсем скоро придется уходить со своего поста.

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