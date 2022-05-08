читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Решением ключевых задач российской авиационной отрасли займется супекомпьютерный центр «Лаврентьев», который совсем скоро появится в Новосибирске. В работе этого центра планируется занять ученых Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина.

Не исключено, что к сотрудничеству примкнет еще и авиазавод имени Валерия Чкалова, который также находится в Новосибирске. Директор суперкомпьютерного центра Алексей Окунев заявил, что в соответствии с потребностями партнеров из авиационной отрасли будут создаваться и изменяться системы хранения информации, а также конфигурации вычислительного кластера.

В настоящий момент специалисты центра занимаются адаптацией программного обеспечения, направленного на решение задач в авиационной отрасли, под вычислительное оборудование российского производства, а также под импортные мощности, альтернативные попавшим под санкции Запада.

Вам может понравиться

В последние дни потери ВСУ на Донбассе стремительно возрастают

В последние несколько дней на Северодонецком и Славянском направлениях в Донбассе интенсивно заработала российская артиллерия. Это привело к существенному увеличению потерь в украинской армии, сообщает «Военное обозрение». Киев стремительно теряет

Жителей Германии предупредили о дальнейшем росте цен на газ и электроэнергию

Федеральное объединение предприятий в сфере энергетики и водоснабжения ФРГ сообщило жителям Германии о том, что уже в ближайшее время в стране снова начнут расти цены на электроэнергию и газ. Но

В Харьковской области ВС РФ из стрелкового оружия сбили американский дрон Phoenix Ghost

Киев уже начал терять ударные беспилотные аппараты, полученные от Соединенных Штатов. Портал Avia.Pro рассказал, что над Харьковской областью был уничтожен БПЛА Phoenix Ghost. США неоднократно заявляли, что эта модель является
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 9 °C | город Мытищи: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 мая – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 мая – небольшой снег, до 4 °C | Королев: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Армавир: погода, 8 мая – пасмурно, до 9 °C |