Решением ключевых задач российской авиационной отрасли займется супекомпьютерный центр «Лаврентьев», который совсем скоро появится в Новосибирске. В работе этого центра планируется занять ученых Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина.

Не исключено, что к сотрудничеству примкнет еще и авиазавод имени Валерия Чкалова, который также находится в Новосибирске. Директор суперкомпьютерного центра Алексей Окунев заявил, что в соответствии с потребностями партнеров из авиационной отрасли будут создаваться и изменяться системы хранения информации, а также конфигурации вычислительного кластера.

В настоящий момент специалисты центра занимаются адаптацией программного обеспечения, направленного на решение задач в авиационной отрасли, под вычислительное оборудование российского производства, а также под импортные мощности, альтернативные попавшим под санкции Запада.