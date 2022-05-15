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В составе российской колонны, появившейся в Северодонецке, заметили боевую машину поддержки танков «Терминатор», сообщил портал «Военное дело». Предполагается, что БМПТ перебросили на Донбасс с Урала для выполнения основной функции – ведения боевых действий в условиях городской застройки.

«Терминаторами» снабдили российскую группировку войск «О», которая уже вышла на окраины Северодонецка и в настоящий момент движется к центру этого населенного пункта.

Напомним, что БПМТ «Терминатор» разработаны для городских боев. Для этой цели они снабжены противотанковым комплексом «Корнет», двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д, парой 30-миллиметровых пушек 2А42 и танковыми пулеметами калибра 7,62 мм

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