В составе российской колонны, появившейся в Северодонецке, заметили боевую машину поддержки танков «Терминатор», сообщил портал «Военное дело». Предполагается, что БМПТ перебросили на Донбасс с Урала для выполнения основной функции – ведения боевых действий в условиях городской застройки.

«Терминаторами» снабдили российскую группировку войск «О», которая уже вышла на окраины Северодонецка и в настоящий момент движется к центру этого населенного пункта.

Напомним, что БПМТ «Терминатор» разработаны для городских боев. Для этой цели они снабжены противотанковым комплексом «Корнет», двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д, парой 30-миллиметровых пушек 2А42 и танковыми пулеметами калибра 7,62 мм