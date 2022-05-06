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В Милане открылась новая студия разработчика Nacon, которая в настоящий момент создает игру по одной из наиболее популярных франшиз в мире».

О какой именно франшизе идет речь, представители издательства не сообщают. Однако известно, что игра будет в жанре постапокалипсис. Эксперты портала Gematsu предположили, что речь идет о «Терминаторе». Они заметили в одном из концепт-артов вывеску магазина Alamo Sport Shop, торгующего оружием в нескольких частях фильма о киборгах-убийцах.

«Ждём возможности презентовать этот проект всему миру. Наша семья растёт, мы строим команду и надеемся скоро принять в неё новых членов», – сообщил глава итальянской студии Марко Понте.

При этом он также не назвал ни сроки выхода новой игры, ни ее название. Сообщил лишь, что подробности могут появиться к концу 2022 года.

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