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Вакциной “Конвасэл” можно ревакцинироваться, не опасаясь за своё здоровье. Даже в случае, если до этого пациент вакцинировался другими российскими вакцинами (“Спутником V”, “ЭпиВакКороной” или “КовиВаком”). Это доказали соответствующие исследования – рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

“Конвасэл” разработали в Санкт-Петербурге и зарегистрировали в Минздраве 18 марта. 5 апреля было запущено промышленное производство вакцины.

Скворцова отметила, что “Конвасэл” показал хороший результат во время проведения испытания на добровольцах. Для исследований было отобрано 155 человек. Все они были вакцинированы от коронавируса одним из созданных ранее препаратов. Результаты испытания показали, что “Конвасэл” можно применять для ревакцинации, уточнила Скворцова.

Впрочем, исследования на этом не заканчиваются. Сейчас специалисты должны определить, как долго держится иммунитет у вакцинированных “Конвасэлом” пациентов. Результаты соответствующего исследования планируется получить уже мае.

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