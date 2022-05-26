Специалист по боевым конфликтам на территории бывшего СССР Евгений Норин рассказал, что Киев сейчас надеется только на получение новых видов вооружений от Запада. Украинское командование прекрасно знает – бесконечно сидя в окопах, одержать победу невозможно, поэтому готовит контрнаступление.

Сейчас руководство Украины предпринимает шаги для переоснащения армии за счет западных поставок. Кроме того, Киев пополняет уже действующие военные подразделения и активно создает новые.

У ВСУ сейчас нет другого выхода. Что бы не говорили политики о скорой «перемоге», на деле ситуация выглядит совсем иначе. Херсонская и Запорожская области, а также Мариуполь уже находятся под контролем ВС РФ. Кроме того, российские военные активно наступают на Донбассе. И если они вытеснят ВСУ оттуда, это будет серьезным поражением.